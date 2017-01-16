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16.01.2017 г. | 12:40
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16.01.2017 г. | 12:03
Пьяный отец в Еманжелинске напоил 3-летнего сына пивом до бессознательного состояния
16.01.2017 г. 14:46
Пьяный отец в Еманжелинске напоил 3-летнего сына пивом до бессознательного состояния. В результате мальчик оказался в больнице. Инцидент произошел в субботу, 14 января, в поселке Батуринский. Как пишет газета "Новая жизнь", малыша напоил пивом отец, который сам в тот момент был нетрезв. Мать попыталась остановить мужа, но ей это не удалось. Тогда она позвонила соседке, чтобы та вызвала полицию. Приехавшие правоохранители в свою очередь сообщили о случившемся в службу скорой медпомощи. Мальчика без сознания доставили в больницу. После оказания помощи он вернулся домой.
Данная семья стоит на контроле в органах системы профилактики как неблагополучная. Известно, что ранее отца уже привлекали по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По факту инцидента с пивом ведется доследственная проверка, решается вопрос о целесообразности проживания детей (а их в семье трое) с родителями.
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