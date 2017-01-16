  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -19 ... -21 C°
  • -19 ... -21 C°
  • 59.6067р. + 0.2367
  • 63.2308р. + 0.1086
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Почти во всех районах Челябинска дворовые катки непригодны для использования

16.01.2017 г. 14:44

Почти во всех районах Челябинска дворовые катки непригодны для использования
Фото с сайта gorod.tomsk.ru

Почти во всех районах Челябинска дворовые катки непригодны для использования. По данным главы городского управления по физкультуре и спорту Евгения Иванова, ледовые площадки испортили сами подрядчики, с которыми заключили контракты на заливку. Проблемы с катками нашли в шести из семи районов Челябинска. Добросовестно работу сделали только в Металлургическом, признал Иванов. По качеству площадок в других территориях власти направили подрядчикам претензии и не стали оплачивать работу.

Ранее катки проверили активисты местного отделения ОНФ. Они установили, что вместо положенных трех раз лед заливали только один, в результате поверхность получилась неровной. К тому же к каткам местами просто невозможно подойти - дорожки завалены снегом с тротуаров и проезжей части.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 16.01.2017 г.»

Новости на эту тему