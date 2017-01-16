Фото с сайта gorod.tomsk.ru

Почти во всех районах Челябинска дворовые катки непригодны для использования. По данным главы городского управления по физкультуре и спорту Евгения Иванова, ледовые площадки испортили сами подрядчики, с которыми заключили контракты на заливку. Проблемы с катками нашли в шести из семи районов Челябинска. Добросовестно работу сделали только в Металлургическом, признал Иванов. По качеству площадок в других территориях власти направили подрядчикам претензии и не стали оплачивать работу.

Ранее катки проверили активисты местного отделения ОНФ. Они установили, что вместо положенных трех раз лед заливали только один, в результате поверхность получилась неровной. К тому же к каткам местами просто невозможно подойти - дорожки завалены снегом с тротуаров и проезжей части.

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Все новости за 16.01.2017 г.»