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16.01.2017 г. | 12:40
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16.01.2017 г. | 12:03
Почти во всех районах Челябинска дворовые катки непригодны для использования
16.01.2017 г. 14:44
Почти во всех районах Челябинска дворовые катки непригодны для использования. По данным главы городского управления по физкультуре и спорту Евгения Иванова, ледовые площадки испортили сами подрядчики, с которыми заключили контракты на заливку. Проблемы с катками нашли в шести из семи районов Челябинска. Добросовестно работу сделали только в Металлургическом, признал Иванов. По качеству площадок в других территориях власти направили подрядчикам претензии и не стали оплачивать работу.
Ранее катки проверили активисты местного отделения ОНФ. Они установили, что вместо положенных трех раз лед заливали только один, в результате поверхность получилась неровной. К тому же к каткам местами просто невозможно подойти - дорожки завалены снегом с тротуаров и проезжей части.
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