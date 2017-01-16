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16.01.2017 г. | 12:40
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16.01.2017 г. | 12:03
Житель Кыштыма из ревности ударил возлюбленную обухом топора по голове
16.01.2017 г. 14:40
Житель Кыштыма из ревности ударил возлюбленную обухом топора по голове. За это его отправили в колонию на шесть лет. Все произошло 16 апреля минувшего года. Компания молодых людей распивала спиртное в одном из частных домов на улице Максима Горького. Пара повздорила из-за ревности. 28-летний мужчина вышел во двор и вернулся назад с топором в руках. Напав на сожительницу, он ударил ее обухом по голове. Замахнулся и во второй раз, но брат потерпевшей выхватил орудие и выбросил его из окна. Преступник сразу сбежал.
Как сообщает "Кыштымский рабочий", девушку доставили в центральную городскую больницу. За покушение на жизнь и причинение легкого вреда здоровью мужчину осудили на лишение свободы сроком шесть лет в колонии строгого режима.
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