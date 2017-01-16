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В Дагестане поймали мужчину, который обманом забирал деньги у челябинцев. 33-летнего жителя Чечни подозревают в восьми преступных эпизодах. По версии следствия, он входил в доверие к людям, после чего убеждал новых знакомых материально помочь ему. Получив деньги и ценности, он скрывался и прекращал общение. Мошенник орудовал в Центральном и Курчатовском районах. Как сообщили в отделе связи со СМИ УМВД России по городу, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела будут направлены в суд.

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Все новости за 16.01.2017 г.»