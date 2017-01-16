Фото: Сергей Лебедев / www.telefakt.ru

В ДТП на северо-западе иномарка перевернулась на крышу. Авария произошла сегодня утром, 16 января, на пересечении проспекта Победы и улицы Чайковского. Как сообщают свидетели, кроссовер Kia Sportage перевернулся неподалеку от трамвайной остановки. Для водителя автомобиля пришлось вызывать скорую помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Сергей Лебедев / www.telefakt.ru

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