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В ДТП на северо-западе иномарка перевернулась на крышу

16.01.2017 г. 14:33

В ДТП на северо-западе иномарка перевернулась на крышу
Фото: Сергей Лебедев / www.telefakt.ru

В ДТП на северо-западе иномарка перевернулась на крышу. Авария произошла сегодня утром, 16 января, на пересечении проспекта Победы и улицы Чайковского. Как сообщают свидетели, кроссовер Kia Sportage перевернулся неподалеку от трамвайной остановки. Для водителя автомобиля пришлось вызывать скорую помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

 

 

   Фото: Сергей Лебедев / www.telefakt.ru

 

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