- -19 ... -21 C°
- -19 ... -21 C°
- 59.6067р. + 0.2367
- 63.2308р. + 0.1086
-
16.01.2017 г. | 12:40
-
16.01.2017 г. | 12:03
Иномарка вылетела на заполненный людьми тротуар
16.01.2017 г. 14:59
Иномарка вылетела на заполненный людьми тротуар. Прохожим чудом удалось избежать травм и более жутких последствий. Видео ДТП выложил в соцсеть очевидец. Все случилось 13 января на улице Лесопарковой возле дома №7. Hyundai Solaris двигался за автомобилем "ГАЗ". Водитель автофургона решил свернуть с дороги во двор через двойную сплошную. Человек, сидевший за рулем Hyundai, судя по всему, не ожидал этого. В это самое время он пытался обогнать "ГАЗ" по встречной полосе. Чтобы уйти от столкновения, владелец иномарки направил машину в сторону тротуара. Чудом не задев четырех прохожих, легковой автомобиль врезался в здание. Обстоятельства аварии сейчас изучают в полиции.
Видео: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 16.01.2017 г. В ДТП на северо-западе иномарка перевернулась на крышу
- 12.01.2017 г. Около десятка машин столкнулись на северо-западе из-за сильного гололеда
- 11.01.2017 г. Убирающий снег трактор задавил молодую женщину под Троицком
- 10.01.2017 г. Четыре машины за несколько часов смяло в ДТП в районе улицы Новомеханической
- 10.01.2017 г. Иномарка после ДТП вылетела на тротуар и врезалась в бетонный забор театра ЧТЗ