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Иномарка вылетела на заполненный людьми тротуар

16.01.2017 г. 14:59

Иномарка вылетела на заполненный людьми тротуар
Скриншот с сайта vk.com/chp_chel

Иномарка вылетела на заполненный людьми тротуар. Прохожим чудом удалось избежать травм и более жутких последствий. Видео ДТП выложил в соцсеть очевидец. Все случилось 13 января на улице Лесопарковой возле дома №7. Hyundai Solaris двигался за автомобилем "ГАЗ". Водитель автофургона решил свернуть с дороги во двор через двойную сплошную. Человек, сидевший за рулем Hyundai, судя по всему, не ожидал этого. В это самое время он пытался обогнать "ГАЗ" по встречной полосе. Чтобы уйти от столкновения, владелец иномарки направил машину в сторону тротуара. Чудом не задев четырех прохожих, легковой автомобиль врезался в здание. Обстоятельства аварии сейчас изучают в полиции.

 

   Видео: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

 

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