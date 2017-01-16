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16.01.2017 г. | 12:03
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Школьница пошла на каток в Челябинске и пропала
16.01.2017 г. 14:07
Фото с сайта vk.com/legionspas
Школьница пошла на каток в Челябинске и пропала. Анну Гарееву ищут сутки. Девочка 2004 года рождения в воскресенье, 15 января, в 16:30 вышла из дома по адресу ул. 40 лет Победы. Она отправилась на каток, но до сих пор не вернулась, сообщили в поисковом отряде "Легион-СПАС".
Приметы пропавшей: рост 160-165 сантиметров, волосы русые ниже плеч, глаза зеленые, худощавое телосложение, на левой щеке - родинка. На девочке серая шапка, темно-синяя куртка (верхняя часть куртки - с белым мелким рисунком, нижняя часть - однотонная), черные легинсы, синие ботинки. С собой рюкзак розового цвета с мелким рисунком.
Фото: ПО "Легион-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинск / vk.com
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