Фото с сайта 74.мвд.рф

Суд запретил челябинской компании строить гараж в санитарной зоне Успенского кладбища. Возвести административно-хозяйственный корпус с территорией для хранения автотранспорта на участке планировало ООО «УРАЛМАШ». Организация получила землю в аренду от города в 2014 году. Участок в районе производственной базы по адресу ул. Радонежская, 6 начинался буквально на границе кладбища - на расстоянии двух метров от территории захоронений.

Прокуратура потребовала признать договор аренды недействительным, поскольку в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства строить капитальные объекты, не связанные с обслуживанием кладбищ и не относящиеся к числу культовых или обрядовых, в такой близости к захоронениям запрещено. Прокуратура потребовала суд признать договор аренды недействительным, что и было сделано.

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Все новости за 16.01.2017 г.»