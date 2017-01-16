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16.01.2017 г. | 12:40
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16.01.2017 г. | 12:03
Суд запретил челябинской компании строить гараж в санитарной зоне Успенского кладбища
16.01.2017 г. 13:30
Суд запретил челябинской компании строить гараж в санитарной зоне Успенского кладбища. Возвести административно-хозяйственный корпус с территорией для хранения автотранспорта на участке планировало ООО «УРАЛМАШ». Организация получила землю в аренду от города в 2014 году. Участок в районе производственной базы по адресу ул. Радонежская, 6 начинался буквально на границе кладбища - на расстоянии двух метров от территории захоронений.
Прокуратура потребовала признать договор аренды недействительным, поскольку в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства строить капитальные объекты, не связанные с обслуживанием кладбищ и не относящиеся к числу культовых или обрядовых, в такой близости к захоронениям запрещено. Прокуратура потребовала суд признать договор аренды недействительным, что и было сделано.
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