- -19 ... -21 C°
- -19 ... -21 C°
- 59.6067р. + 0.2367
- 63.2308р. + 0.1086
-
16.01.2017 г. | 12:40
-
16.01.2017 г. | 12:03
В Челябинске наградили семерых лауреатов премии «Светлое прошлое»
16.01.2017 г. 13:27
В Челябинске наградили семерых лауреатов премии «Светлое прошлое». Объединяет их то, что они родились на Южном Урале. Церемония вручения состоялась в воскресенье, 15 января, в театре драмы.
Символ народного признания вручили литературоведу Владимиру Агеносову, актрисе Ларисе Брохман, вице-президенту ассоциации ветеранов «Альфа» Владимиру Елисееву, тяжелоатлету Василию Зубову, Герою России Серику Султангабиеву и киноведу Вячеславу Шмырову.
Фото: Роман Шикалов / pravmin74.ru
Солист Немецкой оперы Борис Стаценко и заместитель директора корпорации «Росатом» Иван Каменских, ставшие лауреатами в этом году, не смогли приехать в Челябинск. Для того, чтобы забрать почетную награду, они должны будут лично приехать на церемонию в последующие годы. Так, лауреат 2014-го летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко забрал свою статуэтку в этом году.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 09.01.2017 г. Знаменитым южноуральцам на этой неделе вручат премию «Светлое прошлое»
- 25.11.2016 г. В Челябинске определили лауреатов премии «Светлое прошлое»
- 18.01.2016 г. В Челябинске вручили премию «Светлое прошлое»
- 11.01.2016 г. Гостем премии «Светлое прошлое» в Челябинске станет Николай Фоменко
- 23.10.2015 г. Ирина Шейк не сможет приехать в Челябинск на вручение премии «Светлое прошлое»