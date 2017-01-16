Фото: Роман Шикалов / pravmin74.ru

В Челябинске наградили семерых лауреатов премии «Светлое прошлое». Объединяет их то, что они родились на Южном Урале. Церемония вручения состоялась в воскресенье, 15 января, в театре драмы.

Символ народного признания вручили литературоведу Владимиру Агеносову, актрисе Ларисе Брохман, вице-президенту ассоциации ветеранов «Альфа» Владимиру Елисееву, тяжелоатлету Василию Зубову, Герою России Серику Султангабиеву и киноведу Вячеславу Шмырову.

Фото: Роман Шикалов / pravmin74.ru

Солист Немецкой оперы Борис Стаценко и заместитель директора корпорации «Росатом» Иван Каменских, ставшие лауреатами в этом году, не смогли приехать в Челябинск. Для того, чтобы забрать почетную награду, они должны будут лично приехать на церемонию в последующие годы. Так, лауреат 2014-го летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко забрал свою статуэтку в этом году.

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