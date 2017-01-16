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В Челябинске устроят чемпионат по скоростному собиранию кубика Рубика. Соревнования пройдут в ближайшие выходные в библиотеке Ленинского района. На турнир заявились 44 участника не только из России, но и из Казахстана. "Будут такие экзотические дисциплины, как сборка кубика Рубика одной рукой, ногами, вслепую", – отмечают организаторы.

Чемпионат в городе пройдет в восьмой раз. Помимо Челябинска подобные состязания проходят только в Москве и Санкт-Петербурге. В прошлом году одному из уральских участников удалось установить мировой рекорд. Понаблюдать за соревнованием по скоростному собиранию головоломки можно 21 и 22 января по адресу Гагарина, 50.

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Все новости за 16.01.2017 г.»