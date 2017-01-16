  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -19 ... -21 C°
  • -19 ... -21 C°
  • 59.6067р. + 0.2367
  • 63.2308р. + 0.1086
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

В Челябинске устроят чемпионат по скоростному собиранию кубика Рубика

16.01.2017 г. 13:16

В Челябинске устроят чемпионат по скоростному собиранию кубика Рубика
Фото с сайта РазноGO

В Челябинске устроят чемпионат по скоростному собиранию кубика Рубика. Соревнования пройдут в ближайшие выходные в библиотеке Ленинского района. На турнир заявились 44 участника не только из России, но и из Казахстана. "Будут такие экзотические дисциплины, как сборка кубика Рубика одной рукой, ногами, вслепую", – отмечают организаторы.

Чемпионат в городе пройдет в восьмой раз. Помимо Челябинска подобные состязания проходят только в Москве и Санкт-Петербурге. В прошлом году одному из уральских участников удалось установить мировой рекорд. Понаблюдать за соревнованием по скоростному собиранию головоломки можно 21 и 22 января по адресу Гагарина, 50.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 16.01.2017 г.»

Новости на эту тему