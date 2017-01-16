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16.01.2017 г. | 12:40
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16.01.2017 г. | 12:03
Магнитогорские зоозащитники пожаловались в надзорные органы на контактный зоопарк в одном из ТРК
16.01.2017 г. 13:11
Магнитогорские зоозащитники пожаловались в надзорные органы на контактный зоопарк в одном из ТРК. Представители центра защиты животных "Вита" считают, что деятельность коммерсантов опасна для выставляемых ими животных. Среди "экспонатов" - представители 60 видов, в том числе - редкие и охраняемые законом.
"Обезьян, ящериц, шиншилл, нильских крокодилов, змей, енотов против их воли берут на руки, будят во время сна, гоняют по тесной клетке", - говорится в публичном заявлении на сайте организации "Вита".
Среди питомцев зверинца, по данным зоозащитников, находится сейшельская черепаха. Такие остались лишь на одном острове в Индийском океане. За умеренную плату дети получают возможность покататься верхом на ее панцире. Гигантский тигровый питон лишен возможности хотя бы вытянуться во всю длину, свернувшись в несколько оборотов, он проводит все время в некой емкости.
Возмущенные жестоким обращением с животными зоозащитники направили письма в магнитогорскую прокуратуру, минсельхоз, минздрав, Роспотребнадзор по Челябинской области и другие ведомства. Активисты просят специалистов проверить деятельность предпринимателей на предмет соблюдения норм закона.
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