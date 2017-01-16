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16.01.2017 г. | 12:40
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16.01.2017 г. | 12:03
В Челябинске нашли незаконно вывозившую снег к цирку управляющую компанию
16.01.2017 г. 13:04
В Челябинске нашли незаконно вывозившую снег к цирку управляющую компанию. Руководитель организации уже признал свою вину, а кучи убрали, сообщил начальник управления благоустройства Челябинска Владимир Жучков. Он отметил, что разбирательство из-за снежных гор у цирка начали после обращения горожан, которые прислали в мэрию фотодоказательства несанкционированного сброса. У здания имеется незагороженный широкий проезд, который может миновать грузовик. В результате самосвалы со снегом не увозили груз на удаленную спецплощадку, как это полагается по нормативам, а разгружались под стенами цирка.
Найти нарушителя ранее потребовал мэр Евгений Тефтелев. "Считаю, мое поручение было отработано оперативно, нарушитель найден, необходимые меры приняты", - отметил градоначальник. Он пообещал, что практика выявления и наказания за несанкционированный сброс мусора будет продолжена. Проезд у цирка в настоящее время загородили бетонными блоками.
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