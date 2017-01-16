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16.01.2017 г. | 12:40
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16.01.2017 г. | 12:03
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30-летнего сотрудника Росгвардии нашли мертвым в квартире на ЧТЗ
16.01.2017 г. 12:54
Фото с сайта Gorod48.ru
30-летнего сотрудника Росгвардии нашли мертвым в квартире на ЧТЗ. Тело молодого мужчины в петле обнаружили родственники. По факту гибели силовика в ведомстве стартовала проверка, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области. До ее завершения комментировать произошедшее отказались. Известно, что умерший мужчина работал во вневедомственной охране и был старшим в группе задержания.
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