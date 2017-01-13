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Под Чебаркулем грузовик врезался в поезд. Водитель не заметил состав в темноте. Все случилось в четверг, 12 января, около 22:00 на первом километре дороги «Улица Суворова–Чебаркуль–Мисяш–М5». Житель Сосновского района на грузовом автомобиле Scania пересекал железнодорожные пути, снес шлагбаум и въехал в состав из восьми вагонов. Сам водитель не пострадал, а грузовик и один из вагонов получили повреждения. Мужчина пояснил, что просто не заметил поезд в темноте. Наказанием для виновника аварии стал штраф в размере 1 тыс. рублей, также ему предстоит выплатить до 10 тыс. рублей за повреждение дорожных сооружений.

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