Фото с сайта Kukuzya.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 9 по 13 января 2017 года.



1. Школы Челябинска закрыли на карантин



Учебный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования Челябинска приостановили из-за гриппа и ОРВИ. Карантин был введен в среду, 11 января, сначала до 14-го числа, а затем его продлили до 18 января включительно. Это связано с высокими показателями по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По последним данным, в Челябинской области с гриппом госпитализировано 759 человек, причем трое из них находятся в тяжелом состоянии. Эпидпорог превышен на 38%. За неделю заболели 12,5 тыс. человек. Как отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина, в Челябинске циркулирует вирус гриппа А3. В отличие от высокопатогенного, он переносится легче.

Фото с сайта Kukuzya.ru

Карантин объявлен не только в школах Челябинска. Не учатся дети в Верхнеуральском, Уйском, Еманжелинском, Сосновском, Нагайбакском, Еткульском, Карталинском районах, а также в Миассе, Кыштыме и Копейске.



2. В Аше введен режим ЧС из-за экстремальных снегопадов



Из-за снегопада жители Аши не могут выйти за хлебом и откапывают скорые. В социальных сетях появились фотографии последствий погодной аномалии, накрывшей горный район Челябинской области. Из-за крайне обильных снегопадов на территории Аши ввели режим чрезвычайной ситуации.

Фото: Ирина Бычкова / Группа ВКонтакте "Аша | VКурce"

Фото: Аша | VКурce / vk.com

Фото: Екатерина Гончарук / Группа ВКонтакте "Аша | VКурce"

Фото: Оксана Дадина / Группа ВКонтакте "Аша | VКурce"



Снег в Аше шел с конца декабря. С 1 января выпало порядка 90 сантиметров. Общая высота покрова составляет около 1,5 метра, некоторые невысокие дома замело почти до крыш, а припаркованные автомобили накрыло полностью. На снимках пользователей социальной сети «ВКонтакте» видно, как горожане лопатами выкапывают застрявшие в снегу скорые.

Люди оставляют массу жалоб на работу коммунальщиков и пишут, что из-за разгула стихии не могут даже выйти за хлебом. «На верандах садика снега столько, что перекладины, которые держат крышу, уже прогнулись», «пятый день не вижу коммунальщиков на своей улице!» - жалуются ашинцы. Многие, наоборот, заступаются за дворников, которые уже несколько суток работают с краткими перерывами на сон.

Фото: Аша | VКурce / vk.com

Фото: Рустам Гиззатуллин / / Группа ВКонтакте "Аша | VКурce"

Фото: Анна Костюк / Группа ВКонтакте "Аша | VКурce"

Еще одна острая проблема - огромные сосульки. Местами они по высоте превышают размеры балконов. Устав ждать вмешательства служб ЖКХ, горожане объявили в соцсетях конкурсы на «самые длинные, самые толстые и самые опасные сосули».

Фото: Лариса Криницына / Группа ВКонтакте "Аша | VКурce"





В администрации Ашинского района сообщили, что уборочная техника перешла на круглосуточный режим работы с 9 января. Решается вопрос о заключении дополнительного контракта на вывоз снега с улиц, сообщил первый заместитель главы Ашинского района Вадим Сергеев. Ситуацию власти Аши назвали стихийным бедствием.



3. В Чурилово стали взимать плату за ожидание маршруток в киоске на остановке



Предприниматель, который является собственником торгового павильона в микрорайоне Яблочный, придумал весьма спорный способ получения дополнительного дохода. С горожан, которые желают ждать маршрутное такси не на морозе, а в помещении с отоплением, берут по 10 рублей. По отношению к детям коммерсант проявляет особую гуманность и пускает погреться без денег.

Местные жители встретили инициативу в штыки. Собственник киоска оправдывается, что «поборы» с замерзших чуриловцев - вынужденная мера. По его словам, из-за постоянного открывания двери помещение выстывает, и для обогрева требуется больше тепла. Соответственно, растут и суммы в счетах за пользование энергоносителем.

Фото: Челябинское отделение Молодой гвардии «Единой России»

В среду, 11 января, стало известно, что на владельца киоска готовят заявление в прокуратуру. О намерении обратиться в надзорное ведомство заявили активисты регионального отделения «Молодой Гвардии», которые посетили магазин. К их приезду там никого не было, хозяйка подъехала позже. Она вела себя враждебно, отказалась показывать документы о легальности бизнеса и не стала давать никаких комментариев. Местные жители в свою очередь подтвердили, что платили деньги за то, чтобы погреться в киоске. По словам Утарбекова, требовать деньги за данную услугу - незаконно. В связи с этим «Молодая Гвардия» попросит разобраться во всем прокуратуру.



4. Пьяный водитель больше километра тащил на капоте машины инспектора ДПС



Нарушителя по дороге и дворам преследовали два экипажа ГИБДД. Инцидент, который произошел в Озерске, снял видеорегистратор одной из патрульных машин.

Внимание полицейских привлекла ВАЗовская "шестерка", которая "виляла" на дороге. В какой-то момент легковушку занесло, и она оказалась на обочине. Тогда инспектор вышел из своей машины и направился к авто нарушителя. В этот момент "шестерка" начала движение и наехала на полицейского - он оказался на капоте. Легковушка развернулась и помчалась по дороге вместе с сотрудником ГИБДД. Через какое-то время машина свернула во двор. Там она и остановилась. Инспектор спрыгнул с капота и задержал нарушителя.

Видео: Чрезвычайные Новости / youtube.com

У 21-летнего водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. Кроме того, он оказался бесправником. Заведено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

"Подозреваемый в настоящее время арестован в административном порядке. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения", - сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.



5. В центре Челябинска лошадь бросилась под колеса троллейбуса



ЧП с животным, на котором в новогоднем ледовом городке катают детей, случилось днем во вторник, 10 января. Всадники на двух лошадях и пони на средней скорости двигались по тротуару улицы Тимирязева, вдоль сквера за памятником Ленину. Неожиданно одно животное сбросило седока и ударилось в галоп, выскочив на проезжую часть. В это время совсем рядом двигался троллейбус и лошадь чудом избежала столкновения. Водителям встречных автомобилей пришлось затормозить, чтобы не сбить животное, которое промчалось поперек дороги в сторону здания мэрии.

Видео: Альберт Шаяхмитов / youtube.com





Всадник остался на тротуаре и смог самостоятельно подняться. Инцидент попал в камеру видеорегистратора одной из машин, ехавших по улице Тимирязева в сторону перекрестка с улицей Цвиллинга.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 13.01.2017 г.»