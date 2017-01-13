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Фонд Навального пожаловался в УФАС на незаконную работу студии Артемия Лебедева над логотипом Сатки
13.01.2017 г. 15:51
Фото с сайта сатка.рф
Фонд Навального пожаловался в УФАС на незаконную работу студии Артемия Лебедева над логотипом Сатки. Антимонопольщики Челябинской области потребовали у бюджетного учреждения «Центр развития туризма Саткинского муниципального района» предоставить документы для проведения проверки. В службу поступило обращение, в котором говорится, что дизайн-мастерская Артемия Лебедева в 2015 году получила заказ на разработку проекта фирменного стиля и логотипа Сатки без проведения конкурсных процедур. Как уточняет Znak.com, жалобу в УФАС направил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
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