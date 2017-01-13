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Горнолыжные курорты Южного Урала в новогодние праздники посетили 180 тыс. человек
13.01.2017 г. 15:48
Горнолыжные курорты Южного Урала в новогодние праздники посетили 180 тыс. человек. Самыми популярными местами для активного отдыха стали комплексы «Солнечная долина», «Завьялиха», «Аджигардак» и «Евразия». Также 92 тыс. жителей области для того, чтобы провести зимние каникулы, выбирали местные базы отдыха. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Привлекательными для туристов оказались «Дальняя дача», клуб-отель «Золотой пляж», «Fon Grad», «Крутики», «Карагайский бор», «Жемчужина Урала».
Как рассказали в пресс-службе регионального минкульта, устойчивый приток туристов на Южный Урал наблюдается на протяжении последних лет. Только в минувшем году число отдыхающих увеличилось на 200 тыс. и составило более 2 млн человек.
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