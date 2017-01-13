Фото: Алёночка Порш / vk.com/auto_mgn

В Магнитогорске после столкновения с Mazda полностью сгорела маршрутка. Фотографии и видео с место происшествия разместили в сети пользователи сообщества "На дорогах Магнитки". "Газель" воспламенилась из-за установленного в ней газового оборудования. Это случилось утром в четверг, 12 января, возле автоцентра KIA Motors на Белорецком шоссе.

Как рассказали в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области, микроавтобус 15-го маршрута высадил всех пассажиров на конечной остановке и разворачивался, чтобы ехать обратно. Водитель не убедился в безопасности маневра и не заметил автомобиль Mazda 6. Иномарка врезалась в "Газель". Судя по полученным легковой машиной повреждениям, удар был очень сильным. Маршрутка моментально загорелась. В тушении приняли участие две пожарные машины. В результате ДТП никто не пострадал.

Фото: Алёночка Порш / Группа "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)"

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