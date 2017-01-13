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Первую очередь очистных сооружений в Верхнеуральске запустят в феврале
13.01.2017 г. 15:33
Фото с сайта gubernator74.ru
Первую очередь очистных сооружений в Верхнеуральске запустят в феврале. Такую задачу перед городскими властями поставил губернатор Борис Дубровский. Глава региона лично проинспектировал ход реконструкции коммунальной инфраструктуры. Работы начались в 2015-м, в прошлом году на эти цели из областного бюджета направили более 33 млн. На сегодняшний день готова котельная. Ведутся пусконаладочные работы по сооружению системы очистки стоков. В планах на текущий год - проведение реконструкции дренажной насосной станции и приобретение необходимого оборудования.
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