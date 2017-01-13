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До апреля доллар подешевеет до 55 рублей
13.01.2017 г. 15:30
До апреля доллар подешевеет до 55 рублей. Такой прогноз озвучил аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. Он охарактеризовал ситуацию на финансовом рынке как «антидолларовое ралли». По словам эксперта, ослабление американской валюты в данный момент на руку экономике США. Промышленность Штатов в течение длительного времени показывала спад. Одним из первых заявлений нового президента Дональда Трампа стала речь о необходимости поддержки производств. Без обесценивания доллара все меры госстимулирования не будут иметь смысла, сказал Михеев.
«Тенденция на рост аппетитов к риску началась еще в прошлом году, и рубль не был единственной валютой, которая начала расти, среди развивающихся валют. Например, бразильский реал очень сильно вырос. До этого он тоже сильно падал, в 2014-2015 годах. Южноафриканский рэнд начал расти. Если говорить про сырьевые рынки, то можно увидеть, что не только нефть сильно выросла в 2016 году. Железная руда выросла на 50%, уголь вырос на 100%. Поэтому тенденция, в общем-то, только началась, потому что главный оппонент доллара - евро - и другие ключевые валюты еще даже не начинали рост в 2016 году», - отметил Алексей Михеев.
Директор филиала «БКС-Премьер» в Челябинске Илья Рощупкин более осторожен в прогнозах. По его словам, есть факторы, которые могут способствовать как росту, так и ослаблению рубля по отношению к американской валюте. В числе первых недавние договоренности о снижении добычи нефти и качество их исполнения. Препятствовать укреплению рубля могут рост извлечения сланцевого топлива и несоблюдение странами-добытчиками «нефтяного» договора.
«Никаких больших движений в ближайшей перспективе (несколько месяцев) мы не ждем - таких, как, например, какая-то сильная девальвация или, наоборот, сильное укрепление рубля по отношению к доллару и евро. Собственно, ожидаем в ближайшее время по паре доллар-рубль выход в диапазон 56-58 рублей за доллар. И после того, как этот диапазон будет достигнут, скорее всего, мы увидим ослабление нашей валюты. Ну и соответственно, возможно, мы вернемся к уровню 62-64 рубля за доллар. Это уже будет после первого квартала», - считает Илья Рощупкин.
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