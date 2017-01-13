Фото с сайта Pets-Net

После смерти собаки в аэропорту Екатеринбурга Россельхознадзор опубликовал для челябинцев правила перевозки животных. Болонка умерла в Кольцово из-за переохлаждения. Хозяева улетали в Гамбург к детям. При регистрации выяснилось, что у них нет разрешения на транспортировку животного. Они просто оставили питомца в переноске возле здания аэровокзала. После этого верная болонка круглыми сутками ждала их на 30-градусном морозе, но через несколько дней умерла от холода.

В управлении Россельхознадзора по Челябинской области считают, что такой ситуации не случилось бы, если хозяева действовали бы в соответствии с правилами. При бронировании авиабилета необходимо сообщить, что вы возьмете с собой питомца. При этом стоит уточнить, какие ограничения действуют в стране прилета. Для животного нужно подготовить все документы - паспорт, ветеринарное свидетельство и сертификат Таможенного союза.



ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ЖИВОТНЫХ САМОЛЕТОМ:

1. Если вы решили взять в путешествие своего питомца, обязательно сообщите об этом при бронировании, покупке авиабилета. Помните, что перевозить животное может только совершеннолетний пассажир. По правилам авиаперевозок, к перевозке принимаются комнатные прирученные животные, такие как кошки, собаки, птицы. Другие животные, такие как хорьки, фретки, сурикаты, фенеки, лори, декоративные ежи, мини-кролики, игрунки и другие, принимаются к перевозке, если они являются комнатными прирученными животными. Пассажир несет полную ответственность за животное/птицу, наличие, и соответствие необходимых разрешений и справок.

2. Даже с билетом на животное вас могут не допустить к посадке уже службы ветеринарного контроля, а именно специалисты отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте Управления Россельхознадзора по Челябинской области, которые круглосуточно дежурят в аэропорту Челябинска. Пассажир обязан предоставить все необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, международными договорами и законодательством страны, на территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка. Обращаем Ваше внимание, что для ряда государств действуют особые правила ввоза животных.

Так, в пункт ветеринарного контроля РФ необходимо предъявить следующие документы: ветеринарный паспорт или ветеринарный паспорт Евросоюза (для проживающих в ЕС); ветеринарное свидетельство формы №1 (для перевозки по Российской Федерации, по СНГ, за границу); сертификат Таможенного союза (для перевозки в/из пунктов Таможенного союза и пунктов стран, не входящих в ЕС).

Напоминаем, что ветеринарное свидетельство формы №1 выдается станцией по борьбе с болезнями животных и должно быть получено не позднее, чем за пять дней до начала перевозки. Лучше указать в свидетельстве весь маршрут, по которому животное будет перевозиться. Также необходим сертификат Таможенного союза, который также выдается станцией по борьбе с болезнями животных и должен быть получен не позднее, чем за пять дней до начала перевозки. При перевозке между странами, не входящими в ЕС и Таможенный союз, сертификат обязательно заполняется на русском и английском языках.

При пересечении границы в разных странах могут потребоваться и другие дополнительные документы. Поэтому заранее узнайте, какие требования предъявляет страна, границу которой вы собираетесь пересечь. Например, в Великобританию и Исландию животные обязаны пройти карантин в течение шести месяцев в специализированных учреждениях, а для въезда в некоторые страны требуется анализ крови животного на наличие антител к вирусу бешенства. Получить информацию можно в консульстве страны, которую собираетесь посетить, а если вы путешествуете транзитом, то и в консульстве стран, через которые следуете транзитом. Даже если все документы в полном порядке, перевозчик имеет право не взять на борт, к примеру, грязное или дурно пахнущее животное. К тому же перевозчик не несет ответственности, если питомец заболел в пути или если в стране прибытия ему откажут в приеме.

Если вы действительно хотите, чтобы животное путешествовало с вами, уточняйте заранее перед покупкой билета условия передвижения для животных в Россельхознадзоре. Это можно сделать по телефону (351) 260-68-26, по электронной связи на сайте управления в открытой приемной http://www.rsn-chel.ru/otkrytaya-sluzhba/elektronnaya-priemnaya/, либо в аэропорту непосредственно у специалистов Россельхознадзора. Их кабинет находится на первом этаже слева от входа в отсеке международного вылета-прилета.

По информации управления Россельхознадзора по Челябинской области

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