Фото с сайта CarsClub.RU

В Копейске оказалась под угрозой исчезновения уникальная мототрасса. Созданное в 1993 году спортивное сооружение признано одним из лучших объектов такого класса в стране. Трасса для кроссовых состязаний построена таким образом, что зрители на трибунах постоянно видят все маневры спортсменов. Но, по словам руководителя местного мотоклуба «Победа» Константина Гиске, трек поставили под угрозу уничтожения копейские власти. Так, экс-мэр Вячеслав Истомин, еще работая в должности, заявил о возможной застройке территории, по которой проходит трасса. Также на землю, как отмечает тренер, претендовал один из городских депутатов. Он предлагал отдать ее под коттеджи. Вскоре мэрия и учреждение «Спортивные сооружения Копейского городского округа» попросили действующий на самоокупаемости клуб освободить базу на стадионе. После обращений на все уровни власти активные попытки выселения прекратились, на ремонт комплекса из бюджета было выделено свыше 2,5 млн рублей. Но деньги где-то «зависли».

«Мы обращались в приемную президента. Дважды! Есть документы, где предписывается возобновить деятельность спортивно-технического клуба. Это предписывалось Истомину. Ничего не сделалось, абсолютно. Ничего не делает сейчас и Бисеров. Он боится кого-то. И сейчас Бисеров все время говорит: «Вы сидите там, вас же никто не трогает». Я говорю: «Сегодня не трогает. Завтра придет такой же чиновник, как Истомин, и скажет: «Это моя земля!» Дважды приезжала выездная комиссия Законодательного собрания Челябинской области. Есть решение возобновить деятельность клуба. Выделили деньги на ремонт - еще в сентябре 2015 года. И до сих пор они не освоены! Их перенесли на второй квартал 2017 года. С какой целью это все делается?» - рассказал Константин Гиске.

На данный момент мотоклуб продолжает тренировки для юниоров. Однако юридически площадка за учреждением не закреплена. Попытки привлечь к вопросу внимание прокуратуры, по словам Гиске, не дали результата из-за кадровых ротаций в надзорном ведомстве.

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Все новости за 13.01.2017 г.»