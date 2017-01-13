Фото с сайта 365info.kz

Дольщики жилого комплекса «Новоград» выйдут на митинг против бездействия властей. Протестная акция пройдет в субботу, 14 января, на Алом поле. Ожидается, что в ней примут участие 100 человек.

Люди купили квартиры в строящейся многоэтажке на перекрестке улиц Доватора и Воровского еще в 2012 году. Компания-застройщик "Град" в 2014 году обанкротилась, а в 2015-м прекратила работу над объектом. Двухсекционный дом на 113 квартир до сих пор не сдан. Как сообщает "Коммерсантъ", чтобы окончить стройку, требуется около 150 млн рублей. В ходе процедуры ликвидации арестованы активы застройщика на 500 млн.

Челябинцы недовольны тем, что ни администрация, ни правительство области не оказывают содействия в решении их проблемы. Дольщики обратились за помощью к гендиректору «Гринфлайта» Олегу Лакницкому с просьбой рассмотреть варианты достройки их дома. Но топ-менеджер пока не дал окончательного ответа.

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Все новости за 13.01.2017 г.»