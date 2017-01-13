Челябинск
- -7 ... -9 C°
- -17 ... -19 C°
- 59.37р. - 0.1278
- 63.1222р. - 0.1537
Нескучное право
-
09.01.2017 г. | 13:03
-
09.01.2017 г. | 12:52
Топ-5 новостей Челябинска
Предприятия Челябинской области до апреля планируют сократить более 3 тыс. человек
13.01.2017 г. 13:41
Фото с сайта bbcont.ru
Предприятия Челябинской области до апреля планируют сократить более 3 тыс. человек. Увольнения пройдут в 197 организациях. Массово освобождать сотрудников от работы будут 18 компаний - на их долю приходится около 2 тыс. сокращений. Такую информацию опубликовало на официальном сайте Главное управление по труду и занятости населения.
Из-за ликвидации "Челябинского автобусного парка" уже в феврале места потеряют 805 специалистов. Как ранее потребовал губернатор Борис Дубровский, все они должны быть трудоустроены на предприятии, созданном взамен МУПа.
Всего, по данным ведомства на начало 2017 года, в Челябинской области зарегистрировано 32,5 тыс. безработных.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 27.12.2016 г. «Уральская кузница» сократит к весне 70 человек
- 30.11.2016 г. До апреля в Челябинской области останутся без работы более 3 тыс. человек
- 29.11.2016 г. Борис Дубровский потребовал сохранить рабочие места для всех сотрудников «Челябавтотранса»
- 24.11.2016 г. МУП «Челябавтотранс» заявил о сокращении более 800 работников
- 18.11.2016 г. Почти 90% челябинцев поддержали закон о запрете увольнять сотрудников с ипотекой