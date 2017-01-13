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Предприятия Челябинской области до апреля планируют сократить более 3 тыс. человек. Увольнения пройдут в 197 организациях. Массово освобождать сотрудников от работы будут 18 компаний - на их долю приходится около 2 тыс. сокращений. Такую информацию опубликовало на официальном сайте Главное управление по труду и занятости населения.

Из-за ликвидации "Челябинского автобусного парка" уже в феврале места потеряют 805 специалистов. Как ранее потребовал губернатор Борис Дубровский, все они должны быть трудоустроены на предприятии, созданном взамен МУПа.

Всего, по данным ведомства на начало 2017 года, в Челябинской области зарегистрировано 32,5 тыс. безработных.

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