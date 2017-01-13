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«Транснефть» требует у «Южуралзолота» 4,6 млрд рублей за перенос трубопровода на Березняковском карьере
13.01.2017 г. 13:28
«Транснефть» требует у «Южуралзолота» 4,6 млрд рублей за перенос трубопровода на Березняковском карьере. Магистраль должна пройти в обход трещины, которая возникла в нескольких десятках метров от действующей трубы. В руководстве золотодобывающей компании, которая ведет работы на территории ГОКа с 2007 года, назвали эту претензию необоснованной.
"Люди на местах пытаются прикрыть свои упущения, решить проблемы за чужой счет. Это не государственный подход, ведь в результате остановлено предприятие. Люди остались без работы", - прокомментировали Znak.com в организации.
Как пояснял ранее гендиректор «Южуралзолота» Роман Бергер, нефтепровод был незаконно проложен по участку, отведенному для золотодобычи. Он напитался водой, после чего произошло заболачивание местности. Образовался оползень. Работу в Березняковском карьере с угрожающей трещиной в середине декабря приостановили. В вынужденный отпуск ушли 500 сотрудников. Они написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили вернуть им рабочие места.
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