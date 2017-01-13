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Новое колесо обозрения на набережной Миасса запустили в пятницу 13-го
13.01.2017 г. 13:26
Новое колесо обозрения на набережной Миасса запустили в пятницу 13-го. Разрешение на работу аттракциона выдала администрация Челябинска. Ранее сообщалось, что старт состоится 2 января, но из-за новогодних праздников согласование в мэрии затянулось.
Высота колеса составляет более 70 метров - это третье место в России и первое среди всесезонных аттракционов. На нем расположено 18 закрытых кабинок на шесть человек каждая, с мягкими сиденьями и климат-контролем. Благодаря этому колесо обозрения будет работать круглый год. Отдельный теплый переход открыт прямо из развлекательного комплекса «Мегаполис». Как сообщил на своей странице в Facebook гендиректор холдинга Александр Одольский, колесо обозрения будет работать для посетителей каждый день с 10 утра до часа ночи. Для детей цена за один круг составит 100 рублей, для взрослых - 180 рублей.
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