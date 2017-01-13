Фото: Юлия Попова / vk.com/priyt_spasi_menya

Спасенную в Еткульском районе раненую рысь прооперируют после 22 января. О состоянии попавшего в силки хищника корреспонденту «Челябинского эха» рассказал руководитель зоозащитного фонда «Спаси меня!» Карен Даллакян. Дикую кошку поймали в одном из сел Еткульского района во вторник, 10 января. Из-за голода она пробралась на частное подворье, где растерзала сторожевую собаку. Хозяин дома поставил проволочные силки с приманкой, и рысь угодила в петлю задней лапой. Она несколько часов провисела на тросе, прежде чем об инциденте стало известно егерям и зоозащитникам. Позднее зверя перевезли в челябинский приют. После врачебного осмотра стало ясно, что сохранить конечность рыси не удастся, сообщил Карен Даллакян. Пока кошку держат на карантине по бешенству, срок истекает 22 января.

«С лапой очень плохо, потому что за полсуток, включая морозную ночь, лапка была обморожена, полностью нарушено кровообращение, и она стала прямо как палка - сильно отечна. Сейчас она интенсивно лижет свою рану - место, которое было цепью и проволокой обмотано, разъедено до кости, то есть видна косточка. Само собой, любые оперативные вмешательства мы сможем проводить только после того, как пройдет карантин по бешенству. Пока мы ее хорошо кормим, даем препараты, чтоб не развивалась гангрена. Это антибиотики и общеукрепляющие витамины», - сообщил Карен Даллакян.

Фото: Юлия Попова / Группа ВКонтакте "Приют диких животных и птиц "СПАСИ МЕНЯ"

Видео: Karen Dallakyan / youtube.com

Для выхаживания раненой рыси, которая после операции навсегда останется в приюте, требуется закупка медикаментов и спецпитания. Организация принимает финансовые пожертвования от неравнодушных горожан.

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