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Карантин в школах Челябинска продлен до 18 января
13.01.2017 г. 12:50
Фото с сайта Вятка-на-Сети
Карантин в школах Челябинска продлен до 18 января включительно. Решение принято на заседании штаба по гриппу. Учебный процесс приостановлен с 11 января. Сначала карантин объявили до 14 числа. Срок решено продлить из-за высоких показателей по заболеваемости гриппом и ОРВИ.
По последним данным, в Челябинской области с гриппом госпитализировано 759 человек, причем трое из них находятся в тяжелом состоянии. Эпидпорог превышен на 38%. За неделю заболели 12,5 тыс. человек.
Карантин объявлен не только в школах Челябинска. Не учатся дети в Верхнеуральском, Уйском, Еманжелинском, Сосновском, Нагайбакском, Еткульском, Карталинском районах, а также в Миассе, Кыштыме и Копейске.
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