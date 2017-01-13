Фото с сайта Вятка-на-Сети

Карантин в школах Челябинска продлен до 18 января включительно. Решение принято на заседании штаба по гриппу. Учебный процесс приостановлен с 11 января. Сначала карантин объявили до 14 числа. Срок решено продлить из-за высоких показателей по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По последним данным, в Челябинской области с гриппом госпитализировано 759 человек, причем трое из них находятся в тяжелом состоянии. Эпидпорог превышен на 38%. За неделю заболели 12,5 тыс. человек.

Карантин объявлен не только в школах Челябинска. Не учатся дети в Верхнеуральском, Уйском, Еманжелинском, Сосновском, Нагайбакском, Еткульском, Карталинском районах, а также в Миассе, Кыштыме и Копейске.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 13.01.2017 г.»