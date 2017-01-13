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Челябинские туроператоры выиграли тендер на продажу путевок в «Янган-Тау»
13.01.2017 г. 11:47
Фото с сайта Курорт Эксперт
Челябинские туроператоры выиграли тендер на продажу путевок в «Янган-Тау». Компания под управлением одного из индивидуальных предпринимателей станет поставщиком туров в госсанаторий в Башкирии. Контракт предусматривает агентское вознаграждение в размере 3 млн рублей. Договор на 4 млн заключили также с бюро "СКО Югкурорт". Кроме того, как сообщает "Коммерсантъ", одного агента башкирская здравница выбрала в Пермском крае. Им стала компания "Курортное объединение "Кам-мед".
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