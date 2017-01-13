Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Только один каток в Тракторозаводском районе признали безопасным для катания. Причем его содержанием и обслуживанием на свои деньги занимается местный житель, а не подрядчики, с которыми администрация заключила контракты на общую сумму 2 млн 360 тыс. рублей. Остальные 16 хоккейных коробок во дворах ЧТЗ находятся в плачевном состоянии. К такому выводу в ходе рейдов пришли представители челябинского штаба ОНФ.

По словам общественников, большинство катков были залиты только один раз, хотя это должно было делаться три раза в неделю. Поверхность неровная, снег никто не убирает, тропинки, ведущие к площадкам, завалены грязным снегом с дороги. Активисты сообщат о результатах проверки в администрацию Челябинска.

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

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