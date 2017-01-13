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Чемпионат мира по хоккею среди юниоров у Челябинской области не отберут
13.01.2017 г. 11:42
Чемпионат мира по хоккею среди юниоров у Челябинской области не отберут. Отстранение России от проведения международных хоккейных турниров в руководстве всемирной федерации даже не обсуждают. Об этом агентству "Р-Спорт" заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. По его словам, нет никаких причин для отмены соревнований или ограничения участия в них россиян.
Юниорский чемпионат состоится в Челябинске и Магнитогорске в 2018 году. Ранее отменить проведение подобных первенств в России федерациям олимпийских видов спорта порекомендовал МОК. Это было сделано после публикации второй части доклада Ричарда Макларена, в котором более тысячи россиян обвинили в употреблении допинга.
Из-за санкций, наложенных Олимпийским комитетом, Челябинск уже потерял право проведения финала Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования перенесли в норвежский Ставангер. Однако до этого Рене Фазель заявлял, что этого не случится.
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