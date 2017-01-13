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ФСБ проводит обыски в администрации Сосновского района. Выемку документов устроили в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям. По информации агентства «URA.RU», изымались материалы, связанные с выделением земли под строительство поселка «Лесной остров».

Контрольно-счетная палата Челябинской области ранее проводила проверку и выявила массу нарушений в вопросе предоставления участков. В отчете аудиторов указывалось, что незаконно без торгов ООО «Дом-Универсал» получило в аренду несколько наделов площадью около 40 гектаров для сельскохозяйственной деятельности, затем их перевели в категорию «земли населенных пунктов». Постановления подписывал глава района (на тот момент — Владимир Котов). Затем право аренды участков несколько раз перепродавалось. В итоге они были выкуплены у муниципалитета за 1 млн рублей при кадастровой стоимости в 103 млн рублей.

Кроме того, чиновники Сосновского района даже списали сумму задолженности за аренду земли, отмечает агентство. Сейчас эта территория разделена на более, чем 100 участков. Каждый продается по цене в 200 тыс. рублей за сотку. А бюджет недополучил свыше 100 млн рублей.

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