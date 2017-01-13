Фото с сайта 74.мвд.рф

В Миассе водитель ВАЗа сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Все случилось днем в четверг, 12 января, на переулке Детском возле дома №1. Как сообщили в УГИБДД Миасса, 15-летняя девочка пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время ее сбил ВАЗ-211440. Водитель скрылся, но его быстро нашли сотрудники автоинспекции. Школьница получила ушибы. Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП.

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Все новости за 13.01.2017 г.»