Челябинск
- -7 ... -9 C°
- -17 ... -19 C°
- 59.37р. - 0.1278
- 63.1222р. - 0.1537
Нескучное право
-
09.01.2017 г. | 13:03
-
09.01.2017 г. | 12:52
Топ-5 новостей Челябинска
В Миассе водитель ВАЗа сбил ребенка и скрылся с места ДТП
13.01.2017 г. 11:32
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Миассе водитель ВАЗа сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Все случилось днем в четверг, 12 января, на переулке Детском возле дома №1. Как сообщили в УГИБДД Миасса, 15-летняя девочка пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время ее сбил ВАЗ-211440. Водитель скрылся, но его быстро нашли сотрудники автоинспекции. Школьница получила ушибы. Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 10.01.2017 г. В ДТП на дороге между Челябинском и Курганом погибла 12-летняя девочка, ее сестра впала в кому
- 29.12.2016 г. Мужчина на Audi сбил 10-летнего ребенка на Комсомольском проспекте
- 28.12.2016 г. Маршрутка сбила 10-летнего ребенка на «зебре» на улице Горького
- 27.12.2016 г. 12-летний мальчик в Челябинске пострадал в двойном ДТП
- 26.12.2016 г. 2-летний ребенок погиб в ДТП на трассе Озерск-Касли