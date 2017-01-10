Источник: cheladmin.ru

Трое заболевших гриппом жителей Челябинской области находятся в тяжелом состоянии. На данный момент из-за вируса госпитализированы 800 южноуральцев. О ситуации с распространением заболевания в Челябинской области сообщила замминистра здравоохранения региона Виктория Сахарова.

По ее словам, эпидемия гриппа этой зимой началась на месяц раньше обычного. На данный момент пороговый уровень заболеваемости превышен на 38%. Со среды, 11 января, во всех школах Челябинска объявлен карантин. Он продлится до 14 января включительно и, возможно, будет продлен на последующие дни. Также карантинный режим работы введен в больницах. По информации замглавы минздрава, одна из пациенток с гриппом находится в крайне тяжелом состоянии, это связано с тем, что течение болезни осложняет наличие детского церебрального паралича и сахарного диабета.

Источник: Официальный сайт администрации Челябинска

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