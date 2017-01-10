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Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Челябинске превышен на 38%
10.01.2017 г. 15:37
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Челябинске превышен на 38%. В связи с этим во всех школах и учреждениях дополнительного образования с 11 января введен карантин. Он продлится до 14 января включительно. Такое решение было принято сегодня на заседании городского штаба по гриппу и ОРВИ.
Как отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина, в Челябинске циркулирует вирус гриппа А3. В отличие от высокопатогенного, он переносится легче.
Мониторинг заболеваемости будет продолжен. На очередном заседании городского штаба, которое состоится в пятницу, 13 января, участники решат, продлевать или нет карантин в школах, а также обсудят дальнейшую тактику работы.
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