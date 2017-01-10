  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -13 ... -15 C°
  • -5 ... -7 C°
  • 59.8961р. - 0.7608
  • 63.1125р. - 0.6986
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Опрос
Вам хватило праздничных каникул для отдыха?

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Челябинске превышен на 38%

10.01.2017 г. 15:37

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Челябинске превышен на 38%
Фото с сайта Kukuzya.ru

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Челябинске превышен на 38%. В связи с этим во всех школах и учреждениях дополнительного образования с 11 января введен карантин. Он продлится до 14 января включительно. Такое решение было принято сегодня на заседании городского штаба по гриппу и ОРВИ.

Как отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина, в Челябинске циркулирует вирус гриппа А3. В отличие от высокопатогенного, он переносится легче.

Мониторинг заболеваемости будет продолжен. На очередном заседании городского штаба, которое состоится в пятницу, 13 января, участники решат, продлевать или нет карантин в школах, а также обсудят дальнейшую тактику работы.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 10.01.2017 г.»

Новости на эту тему