Фото с сайта ProUfu.Ru

Низкая зарплата мешает работать половине челябинцев. 47% сотрудников компаний, опрошенных на сайте по поиску вакансий и персонала HeadHunter, назвали недостаточное материальное вознаграждение за труд основным демотиватором на службе. 50% заявили, что сильнее всего снижает желание работать несогласованность функций между подразделениями. 40% сильно демотивирует то, что их личный потенциал на службе остается невостребованным. Более трети опрошенных - 36% - обвинили собственных начальников в том, что они мешают работать.

Также в списке проблем-демотиваторов отсутствие моральных поощрений за хорошую службу, плохие условия труда и внутренняя конкуренция между сотрудниками. Только 5% ответивших сказали, что ни один досадный фактор не мешает им трудиться.

Что касается причин, которые заставляют отвлекаться от работы, лидирующую позицию заняли срочные вопросы в течение дня, шум от болтовни коллег, личные проблемы и соцсети. При этом подавляющее большинство респондентов - 6 из 10 - считают, что временами отвлекаться полезно.

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