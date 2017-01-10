  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -13 ... -15 C°
  • -5 ... -7 C°
  • 59.8961р. - 0.7608
  • 63.1125р. - 0.6986
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Опрос
Вам хватило праздничных каникул для отдыха?

Низкая зарплата мешает работать половине челябинцев

10.01.2017 г. 15:28

Низкая зарплата мешает работать половине челябинцев
Фото с сайта ProUfu.Ru

Низкая зарплата мешает работать половине челябинцев. 47% сотрудников компаний, опрошенных на сайте по поиску вакансий и персонала HeadHunter, назвали недостаточное материальное вознаграждение за труд основным демотиватором на службе. 50% заявили, что сильнее всего снижает желание работать несогласованность функций между подразделениями. 40% сильно демотивирует то, что их личный потенциал на службе остается невостребованным. Более трети опрошенных - 36% - обвинили собственных начальников в том, что они мешают работать.

Также в списке проблем-демотиваторов отсутствие моральных поощрений за хорошую службу, плохие условия труда и внутренняя конкуренция между сотрудниками. Только 5% ответивших сказали, что ни один досадный фактор не мешает им трудиться.

Что касается причин, которые заставляют отвлекаться от работы, лидирующую позицию заняли срочные вопросы в течение дня, шум от болтовни коллег, личные проблемы и соцсети. При этом подавляющее большинство респондентов - 6 из 10 - считают, что временами отвлекаться полезно.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 10.01.2017 г.»

Новости на эту тему