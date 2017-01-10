Фото с сайта www.urbanavto.ru

Молодой человек в Челябинске потерял сознание в автомобиле и едва не замерз насмерть. 21-летнего парня обнаружили сотрудники Росгвардии вечером в понедельник, 9 января. Они патрулировали дворы в Калининском районе и обратили внимание на припаркованный ВАЗ-2105. На переднем пассажирском сидении сидел человек, окна были покрыты инеем, а двери заблокированы изнутри. Старший экипажа постучал в окно автомобиля, но реакции не последовало. Было принято решение вскрывать машину. Молодой человек был в крайне тяжелом состоянии - пульс не прощупывался, дыхание было учащено. Прибывшие на место медики констатировали сильное отравление и переохлаждение. Оказалось, что парень уехал из дома еще 8 января и перестал выходить на связь. Родственники успели поднять тревогу.

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