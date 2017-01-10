Фото с сайта cheladmin.ru

Челябинский вытрезвитель пошел в соцсети. Уникальное для Урала учреждение, которое открылось в понедельник, 9 января, стало предметом «черной» пиар-кампании в Facebook. В социальной сети появилась страница, созданная якобы персоналом вытрезвителя. Там авторы фейкового профиля разместили своеобразный рекламный текст: «Чистое и сухое белье, аккуратные постели, вежливый персонал и вкусные завтраки ждут вас за счет бюджета города Челябинска».

Там же подписчикам рекомендуют не обходить стороной алкомаркеты, расположенные по соседству с медучреждением на улице Курчатова. Особенно спорно выглядит анонс публикации карты пунктов продажи настойки боярышника «для экстремалов». Это сообщение прямо намекает на трагический инцидент в Иркутске, где от употребления этой жидкости скончались почти 80 человек.

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