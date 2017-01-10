- -13 ... -15 C°
- -5 ... -7 C°
- 59.8961р. - 0.7608
- 63.1125р. - 0.6986
-
09.01.2017 г. | 13:03
-
09.01.2017 г. | 12:52
Челябинский вытрезвитель пошел в соцсети
10.01.2017 г. 15:21
Челябинский вытрезвитель пошел в соцсети. Уникальное для Урала учреждение, которое открылось в понедельник, 9 января, стало предметом «черной» пиар-кампании в Facebook. В социальной сети появилась страница, созданная якобы персоналом вытрезвителя. Там авторы фейкового профиля разместили своеобразный рекламный текст: «Чистое и сухое белье, аккуратные постели, вежливый персонал и вкусные завтраки ждут вас за счет бюджета города Челябинска».
Там же подписчикам рекомендуют не обходить стороной алкомаркеты, расположенные по соседству с медучреждением на улице Курчатова. Особенно спорно выглядит анонс публикации карты пунктов продажи настойки боярышника «для экстремалов». Это сообщение прямо намекает на трагический инцидент в Иркутске, где от употребления этой жидкости скончались почти 80 человек.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram