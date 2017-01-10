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Южноуральские предприниматели посетят с деловым визитом столицу Молдавии. Делегация отправится в Кишинев в конце января. Бизнесмены примут участие в работе российско-молдавского форума. В рамках мероприятия пройдут заседания, дискуссии и деловые встречи.

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, в 2017 году запланировано более десятка совместных поездок бизнесменов региона для встречи с иностранными партнерами и инвесторами. В марте состоятся деловые визиты на остров Тайвань, в Словакию и Германию, а также бизнес-миссия с участием губернатора Бориса Дубровского в Индию. В мае предприниматели отправятся в Италию. Летом ЮУТПП организует визит в Азербайджан и в Грузию. Осенью делегация посетит с рабочей поездкой Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и Туркмению. Завершит программу деловой визит во Вьетнам.

В ближайшее время Челябинская область встретит делегацию официальных и деловых кругов провинции Зенджан Исламской Республики Иран.

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