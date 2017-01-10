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Руководство челябинского фастфуда обещает заплатить 50 тыс. за найденного в еде червяка
10.01.2017 г. 15:16
Руководство челябинского фастфуда обещает заплатить 50 тыс. за найденного в еде червяка. Директор одного из известных в городе ресторанов быстрого питания сделал такое заявление в связи с разгоревшимся в соцсетях скандалом. Девушка опубликовала в паблике "Мошенники в Челябинске" фотографию блюда, купленного в заведении общепита. Там же был запечатлен кассовый чек. "Поесть не успела, сразу увидела самого большого червя, из любопытства поковыряв, нашла еще двух маленьких деток", - пишет она.
Фото: Мошенники в Челябинске / vk.com
Управляющий кафе поспешил опровергнуть свидельства клиентки. Он заявили, что фото сделано явно в домашних условиях, да и еда была куплена давно, судя по чеку - 18 ноября. Руководитель на 100% уверен в качестве продукции. "Чтобы не быть голословными, мы готовы выплатить 50 тысяч рублей гостю, который найдет, не отходя от кассы, у нас в картошке червя и сделает видеозапись данного инцидента", - объявил он.
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