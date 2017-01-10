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В Челябинской области похолодает до -34 градусов
10.01.2017 г. 14:29
Фото с сайта СТВ
В Челябинской области похолодает до -34 градусов. Очень низкую температуру воздуха предстоящей ночью синоптики прогнозируют для низинных территорий региона. На основной части области будет морозно, но все-таки значительно теплее - до 26 градусов со знаком «минус». На крайнем юге - -15-20 градусов. Для Челябинска обещают до минус 23. При этом ночь в большинстве территорий будет снежной, местами прогнозируют туманы. В последующие дни рабочей недели, судя по метеорологической сводке, на Южном Урале должно потеплеть.
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