Фото с сайта chelyabinsk.ru

В Чурилово стали взимать плату за ожидание маршруток в киоске на остановке. Предприниматель, который является собственником торгового павильона в микрорайоне Яблочный, придумал весьма спорный способ получения дополнительного дохода. С горожан, которые желают ждать маршрутное такси не на морозе, а в помещении с отоплением, берут по 10 рублей. По отношению к детям коммерсант проявляет особую гуманность и пускает погреться без денег, пишет 74.ru.

Фото с сайта chelyabinsk.ru

Местные жители встретили инициативу в штыки. Собственник киоска оправдывается, что «поборы» с замерзших чуриловцев - вынужденная мера. По его словам, из-за постоянного открывания двери помещение выстывает, и для обогрева требуется больше тепла. Соответственно, растут и суммы в счетах за пользование энергоносителем.

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