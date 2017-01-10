  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -13 ... -15 C°
  • -5 ... -7 C°
  • 59.8961р. - 0.7608
  • 63.1125р. - 0.6986
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Опрос
Вам хватило праздничных каникул для отдыха?

Учредитель РЭМЗ через суд требует взыскать с «Мечела» 10 млрд

10.01.2017 г. 13:40

Учредитель РЭМЗ через суд требует взыскать с «Мечела» 10 млрд
Фото с сайта mechel.ru

Учредитель Ростовского электрометаллургического завода через суд требует взыскать с «Мечела» 10 млрд. Соответствующий иск 9 января был подан на рассмотрение Арбитражного суда Ростовской области, собщает РИА Новости. Суть претензий состоит в том, что с 2009 по 2013 годы "Мечел", осуществляя управление РЭМЗ, навязывал невыгодные для завода контракты. Топ-менеджеры приобретали у других компаний промышленного холдинга сырье по завышенной цене, а после продавали готовую продукцию опять же своим предприятиям по заниженным суммам.

"Получалось, что работает завод, а вся прибыль достается другим компаниям ПАО "Мечел", - прокомментировали в нынешнем руководстве РЭМЗ.

В "Мечеле" опровергли выдвинутые обвинения. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, все сделки с Ростовским электрометаллургичским заводом соответствовали текущей рыночной конъюнктуре, а отношения между компаниями строились исключительно на партнерских условиях.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 10.01.2017 г.»

Новости на эту тему