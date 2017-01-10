Учредитель РЭМЗ через суд требует взыскать с «Мечела» 10 млрд

Фото с сайта mechel.ru

Учредитель Ростовского электрометаллургического завода через суд требует взыскать с «Мечела» 10 млрд. Соответствующий иск 9 января был подан на рассмотрение Арбитражного суда Ростовской области, собщает РИА Новости. Суть претензий состоит в том, что с 2009 по 2013 годы "Мечел", осуществляя управление РЭМЗ, навязывал невыгодные для завода контракты. Топ-менеджеры приобретали у других компаний промышленного холдинга сырье по завышенной цене, а после продавали готовую продукцию опять же своим предприятиям по заниженным суммам.

"Получалось, что работает завод, а вся прибыль достается другим компаниям ПАО "Мечел", - прокомментировали в нынешнем руководстве РЭМЗ.

В "Мечеле" опровергли выдвинутые обвинения. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, все сделки с Ростовским электрометаллургичским заводом соответствовали текущей рыночной конъюнктуре, а отношения между компаниями строились исключительно на партнерских условиях.

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