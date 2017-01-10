Фото с сайта chelmuseum.ru

Найденный в Челябинской области метеорит поместили в Международный каталог. Осколок космического тела, обнаруженный неподалеку от деревни Яраткулова в Аргаяшском районе, прошел процедуру официальной регистрации. Об этом сообщает «Южноуральская панорама» со ссылкой на челябинского минеролога Сергея Колисниченко.

Ученый обнаружил космический камень во время экспедиции вместе с коллегой. За один день исследователи собрали семь осколков весом от 190 до одного грамма на глубине от трех до 12 сантиметров. По словам Колисниченко, все фрагменты легко можно собрать в один камень весом почти 400 граммов.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 10.01.2017 г.»