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Иностранец затащил челябинку в машину и изнасиловал на пустыре

10.01.2017 г. 13:34

Иностранец затащил челябинку в машину и изнасиловал на пустыре
Фото с сайта Агентство Бизнес Новостей

Иностранец затащил челябинку в машину и изнасиловал на пустыре. Его дело направлено в суд. Все случилось в августе 2015 года в Металлургическом районе. 22-летний гражданин Кыргызстана затащил 17-летнюю девушку в машину, отвез ее на пустырь и там изнасиловал.

Как сообщили в управлении Следственного комитета России по области, для установления обстоятельств произошедшего были проведены судебно-медицинская и генетическая экспертизы, опрошены многочисленные свидетели. Материалы уголовного дела переданы в суд.

 

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