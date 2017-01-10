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Иностранец затащил челябинку в машину и изнасиловал на пустыре
10.01.2017 г. 13:34
Фото с сайта Агентство Бизнес Новостей
Иностранец затащил челябинку в машину и изнасиловал на пустыре. Его дело направлено в суд. Все случилось в августе 2015 года в Металлургическом районе. 22-летний гражданин Кыргызстана затащил 17-летнюю девушку в машину, отвез ее на пустырь и там изнасиловал.
Как сообщили в управлении Следственного комитета России по области, для установления обстоятельств произошедшего были проведены судебно-медицинская и генетическая экспертизы, опрошены многочисленные свидетели. Материалы уголовного дела переданы в суд.
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