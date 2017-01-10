Фото с сайта 74.мвд.рф

Суд заочно арестовал воюющую в Сирии женщину из Коркино. 24-летняя Диляфруза Биймурзаева в 2013 году вступила в ряды ИГИЛ. С конца прошлого года она находится в международном розыске. В зоне конфликта девушка принимает активное участие в вооруженном сопротивлении правительственным войскам. Россию она воспринимает как «территорию для ведения войны с лицами, не исповедующими ислам». Как рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда, решение об аресте экстремистки на 2 месяца пытался обжаловать адвокат. Он предлагал заменить меру пресечения содержанием под домашним арестом или подпиской о невыезде.

Постановление о заключении Биймурзаевой под стражу вступило в законную силу. За вооруженное участие в деятельности запрещенной на территории России террористической организации ИГИЛ девушка будет арестована после экстрадиции или задержания на территории России.

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Все новости за 10.01.2017 г.»