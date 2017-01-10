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Челябинская область сохранила статус региона с пониженной социально-экономической устойчивостью

10.01.2017 г. 13:22

Челябинская область сохранила статус региона с пониженной социально-экономической устойчивостью
Фото с сайта BIRC

Челябинская область сохранила статус региона с пониженной социально-экономической устойчивостью. Рейтинг субъектов по итогам декабря 2016 года составил фонд развития общественных связей «Петербургская политика». Южный Урал получил 5,1 балла, что соответствует показателям для регионов с пониженной социально-экономической устойчивостью. В той же группе оказались Тверская, Ярославская, Самарская области, Санкт-Петербург, Чечня, Удмуртия и Краснодарский край.

Ранее Челябинскую область также оценивали как регион с низкой устойчивостью. Подняться выше Южному Уралу не дал ряд негативных событий недавнего периода. Это отставка главы Копейска Валерия Устинова, заморозка работы Березняковского карьера компании «Южуралзолото» из-за опасной для нефтепровода трещины в грунте, перенос из Челябинска финала Кубка мира по конькобежному спорту. Заметными позитивными событиями эксперты назвали открытие цеха «Этерно» на ЧТПЗ, запуск второй очереди цеха на предприятии «Русский кварц» в Кыштыме, а также одобрение губернатором концепции развития Карабаша.

 

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