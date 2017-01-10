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Борис Дубровский потребовал у минсельхоза перечислить деньги аграриям до начала посевной
10.01.2017 г. 13:11
Борис Дубровский потребовал у минсельхоза перечислить деньги аграриям до начала посевной. Губернатор поручил министру сельского хозяйства Сергею Сушкову обеспечить своевременное доведение средств до сельхозтоваропроизводителей региона.
Как подчеркнул губернатор, заметные результаты, которые показали предприятия АПК в 2016 году, были связаны в том числе с тем, что хозяйства получили деньги по программам господдержки вовремя. На них аграрии смогли закупить топливо, подготовить технику, семена и удобрения. Борис Дубровский поручил министерству взять работу по перечислению средств под особый контроль.
Всего за 2016 год в АПК Челябинской области направили средства господдержки на общую сумму 4,6 млрд рублей, из них 3,1 млрд рублей из федерального бюджета и 1,5 млрд рублей из областного.
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