Фото с сайта www.ato.ru

Загрузку рейса Пермь-Челябинск оценили как «неплохую». Перевозки между городами с начала декабря начала осуществлять компания «Комиавиатранс». Попасть из Перми в Челябинск самолетом можно два раза в неделю - по вторникам и четвергам. По подсчетам авиаперевозчика, билеты покупают в среднем 10 человек на рейс.

Остальные направления, которые были введены компанией в прошлом году, оказались не столь успешными. Как сообщает газета «Коммерсантъ», полеты из Перми в Ижевск отменили после единственного рейса, когда был обслужен всего один человек. Пассажиропоток на направлении Пермь-Тюмень также остается крайне низким. Возможно, с марта рейс также будет снят.

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