Челябинск
- -13 ... -15 C°
- -5 ... -7 C°
- 59.8961р. - 0.7608
- 63.1125р. - 0.6986
Нескучное право
-
09.01.2017 г. | 13:03
-
09.01.2017 г. | 12:52
Топ-5 новостей Челябинска
Опрос
Вам хватило праздничных каникул для отдыха?
Загрузку рейса Пермь-Челябинск оценили как «неплохую»
10.01.2017 г. 13:04
Фото с сайта www.ato.ru
Загрузку рейса Пермь-Челябинск оценили как «неплохую». Перевозки между городами с начала декабря начала осуществлять компания «Комиавиатранс». Попасть из Перми в Челябинск самолетом можно два раза в неделю - по вторникам и четвергам. По подсчетам авиаперевозчика, билеты покупают в среднем 10 человек на рейс.
Остальные направления, которые были введены компанией в прошлом году, оказались не столь успешными. Как сообщает газета «Коммерсантъ», полеты из Перми в Ижевск отменили после единственного рейса, когда был обслужен всего один человек. Пассажиропоток на направлении Пермь-Тюмень также остается крайне низким. Возможно, с марта рейс также будет снят.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 10.01.2017 г. Ансамбль имени Александрова объявил набор артистов после катастрофы над Черным морем
- 29.12.2016 г. Челябинцы стали в два раза реже летать за границу
- 23.12.2016 г. С сегодняшнего дня закрыты авиарейсы из Челябинска в Таджикистан
- 25.11.2016 г. В Челябинск с 1 декабря запустят прямые авиарейсы из Сыктывкара
- 22.11.2016 г. Авиакомпания «Россия» дала своему самолету имя «Челябинск»