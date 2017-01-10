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В Челябинской области плата за капремонт выросла до 7 рублей за квадратный метр
10.01.2017 г. 13:01
В Челябинской области плата за капремонт выросла до 7 рублей за квадратный метр. Ранее размер ежемесячного взноса составлял 6 рублей 70 копеек за квадрат. Изменения вступили в силу с 1 января 2017 года. Таким образом, в феврале собственники помещений в многоквартирных домах получат квитанции за январь с расчетом уже на основе нового тарифа. Если есть задолженность, то будет и пеня, размер которой остался прежним - одна трехсотая ставки рефинансирования Центробанка.
Сегодня установленным сроком оплаты является 25-е число месяца, следующего за расчетным. Как подчеркнул гендиректор регоператора капремонта Вадим Борисов, южноуральцам предоставляется довольно большой отрезок времени для оплаты взносов, а пеня является неотъемлемой частью фонда капитального ремонта и тоже будет направлена на работы в домах.
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